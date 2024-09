Baiocchini su Abraham: "Finora ha dato buone sensazioni e contro il Venezia potrebbe essere titolare"

Intervenuto quest'oggi da Casa Milan, Manuele Baiocchini, giornalista e inviato di Sky Sport ha voluto fare il punto della situazione in casa rossonera. Tra i giocatori rimasti fuori dal giro delle Nazionali, Tammy Abraham che a Milanello sta proseguendo il lavoro per farsi trovare pronto nella prossima sfida di Serie A contro il Venezia. Le considerazioni di Baiocchini:

"Il Milan deve trovare un punto di svolta e potrà farlo con i suoi giocatori inglesi. Tomori e Loftus sono infatti i più utilizzati da Fonseca in queste prime tre partite di campionato, ci possiamo aggiungere anche il nuovo arrivato Abraham, schierato subito a partita in corso contro la Lazio. L'ex attaccante della Roma ha dato buone sensazioni, grande volontà e impegno, corsa e un assist per Leao nell'ultima sfida. E' stato voluto fortemente da Fonseca e potrebbe partire titolare contro il Venezia".