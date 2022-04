Bakayoko è fuori dai ballottaggi per il centrocampo. Futuro lontano da Milano

MilanNews.it

Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il futuro di Tiemouè Bakayoko non sarà a Milano. Il calciatore francese in prestito dal Chelsea non mette piede in campo dalla celebre partita contro contro lo Spezia giocata lo scorso gennaio. Una seconda esperienza al Milan poco positiva per il centrocampista che è destinato a tornare al Chelsea quest'estate, in attesa di trovare una nuova sistemazione.