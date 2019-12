Bakayoko, un anno dopo: da protagonista in rossonero a gregario al Monaco

E' incredibile come la condizione e le prospettive di un giocatore possano cambiare in un solo anno e, in questo senso, Tiemoue Bakayoko è solo l'ultimo di questi esempi. Il centrocampista francese, esattamente un anno fa, aveva cominciato a prendersi sulle spalle il Milan risultando, sia fisicamente che tecnicamente, uno dei trascinatori dei rossoneri. Dopo essere tornato al Chelsea a seguito del mancato discusso riscatto da parte dei rossoneri, il classe 94' è stato spedito al Monaco, lì dove si era fatto notare da tutta Europa; a differenza della sua prima esperienza nel principato, tuttavia, il giocatore sin qui è stato protagonista di una stagione poco entusiasmante in cui più che una guida è stato un semplice gregario.

Viene quindi naturale pensare a quello che sarebbe potuto essere in maglia rossonera ma che non è stato e forse, come si augurano i tifosi rossoneri e forse lo stesso Bakayoko, un giorno sarà.