Balentien in rampa di lancio: preso per l'U23, sta trovando spazio e fiducia con Allegri

Max Allegri non è nuovi a colpi del genere, e chissà che Cheveyo Balentien non sia l'ennesima trovata della sua carriera. 18 anni, di Almere, quindi classe 2006 ed ex ADO Den Haag.

L'olandese è stato preso quest'estate dal Milan con l'obiettivo di rinforzare l'U23 di Massimo Oddo per permetterle di stracciare il campionato di Serie D e tornare subito in Serie C. I piani di Max Allegri sembrerebbero però altri, visto che con Milan Futuro Balentien si è allenato poco e nulla, semplicemente perché lo ha fatto con la Prima Squadra. In tanti puntano su di lui dalle parti di Milanello, soprattutto il collaboratore Corradi, che l'ha preso un po' sotto la sua ala protettrice. Per il momento è ancora troppo giovane, parlare di prospettive future è prematuro, ma il fatto che abbia già esordito in Serie A è un ottimo punto di partenza.