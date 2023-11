Balotelli su Milan-Dortmund: "Se ci fosse stato Leao avrebbe dato qualcosa in più, ma il Borussia ha meritato. Maignan sbaglia perché..."

Mario Balotelli è tornato a parlare di Milan. L'attaccante ha rilasciato un'intervista a TvPlay toccando vari temi tra cui quelli di stretta attualità rossonera, in seguito alla sconfitta con il Borussia Dortmund per 3-1, che compromette quasi definitivamente il discorso qualificazione agli ottavi. Ecco le sue parole sul match giocato martedì sera, con riguardo per la prestazione di Maignan e l'assenza di Leao:

“Sul tiro di Adeyemi io penso che la maggioranza dei portieri si sarebbe aspettata una conclusione alla propria sinistra. Non è un tiro centrale, per inerzia ti viene da andare a sinistra. L’errore che ha fatto era aspettarsi il tiro proprio lì e anticipando il movimento si è fatto sorprendere”.

“Sicuramente se ci fosse stato Rafael Leao qualcosa in più il Milan l’avrebbe fatto, ma a vedere com’è andata la partita e gli highlights mi viene da dire che il Borussia Dortmund ha meritato”.