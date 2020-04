Bandecchi: "In Belgio hanno capito come si sta al mondo. Noi invece pensiamo a maggio"

Attraverso il proprio profilo Instagram il presidente della Ternana Stefano Bandecchi, è tornato a parlare facendo il punto della situazione sulla possibile ripresa del campionato: "Il Belgio assegna il titolo chiudendo il campionato. Loro hanno capito come si sta al mondo perché la situazione attuale è mostruosa. Qua invece ho sentito un ministro dire che a maggio torneremo tutti a giocare.. probabilmente conosce il capobanda del Coronavirus se dice una cosa del genere. Io credo che a maggio, invece, sarò al mare perché di tutta questa serie di sciocchezze mi sarei stancato. Molti tifosi della Ternana hanno palesato grande preoccupazione per la città di Bergamo che sta vivendo un momento terribile. Noi come Ternana, come tifoseria e come Unicusano abbiamo fatto un bonifico da 50mila euro all’Ospedale di Bergamo”.