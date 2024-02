Baresi a Sky: "Non dobbiamo sottovalutare lo Slavia. Creiamo tanto, ma subiamo troppo"

Franco Baresi, intervistato da Sky dopo il sorteggio degli ottavi di Europa League, ha parlato così dello Slavia Praga: ""In fondo al sorteggio avevamo il 50% di possibilità di trovare il Bayer Leverkusen, è andata bene, ma non dobbiamo sottovalutare lo Slavia, sono una squadra solida. Hanno fatto un girone importante con la Roma, quindi dobbiamo prepararci bene. In Europa bisogna avere rispetto di tutti. Il Milan deve puntare ad andare lontano".

Sulla sconfitta di Rennes: "Dispiace sempre perdere anche se è stata una sconfitta indolore. Dobbiamo concedere meno. Avendo vinto 3-0 all'andata forse l'attenzione non era massima, ma sappiamo che nel prossimo turno dovremmo fare bene sia all'andata che al ritorno".

Sui troppi gol subiti: "Bisogna fare tutti di più. Serve maggiore intensità e attenzione. La squadra deve essere più compatta. Creiamo tanto, ma subiamo troppo. Serve più attenzione e spirito di sacrificio. Il Milan crea tanto, abbiamo gli uomini per fare bene in avanti".

Sull'Europa League: "Dove posiziono il Milan? Noi dobbiamo essere sempre ambiziosi e puntare ad arrivare più lontano possibile. Se stiamo bene possiamo giocarcela con tutti. Dobbiamo credere in noi stessi, abbiamo la qualità per ambire a grandi traguardi".

Sulla squadra: "La squadra deve crescere in generale. Siamo una squadra offensiva, ma dobbiamo essere più compatti, uniti e convinti. Speriamo rientrino presto tutti gli infortunati, così l'allenatore avrà maggiori possibilità di scelta".