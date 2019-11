Baresi: "San Siro? Bisogna guardare avanti, stadio nuovo importante anche per i nostri figli"

Franco Baresi, storica bandiera del Milan, ha detto la sua sul progetto del nuovo stadio e sul futuro di San Siro. Questo quanto riportato dal sito del progetto, nuovostadiomilano.com: "I ricordi sono tanti e rimarranno per sempre, considerato tutte le partite che ho disputato e quello che mi hanno dato. E' chiaro però che, come tutte le cose anche il calcio corre velocemente e per questo bisogna guardare avanti. Credo che avere uno stadio nuovo, futuristico, per i nostri figli e per i figli dei nostri figli sia anche importante. E' giusto guardare avanti e credo che il nuovo stadio sarà bellissimo, l'investimento enorme, insomma credo che sarà qualcosa di speciale. Se lo meritano Milan e Inter".