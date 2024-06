Baroni alla Lazio, Lotito: "Chi non lo vuole è lo stesso che mi faceva la guerra per Inzaghi, Pioli..."

Sarà Marco Baroni il nuovo allenatore della Lazio. Dopo le dimissioni di Igor Tudor, il club biancoceleste ha deciso di puntare su un altro tecnico ex Hellas Verona. A darne l'annuncio è lo stesso presidente Claudio Lotito che, riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, ha dichiarato: "Col Verona è tutto risolto - scrive il quotidiano -. Baroni è il nuovo allenatore della Lazio."

Continua Lotito: "Lo abbiamo voluto perché è un buon tecnico e pensiamo che sia il profilo giusto. Le persone che non lo vogliono probabilmente sono le stesse che mi facevano la guerra quando presi Inzaghi, Pioli e Petkovic…E poi ci sarà un motivo se lo voleva un vincente come Galliani no?".

"Mi hanno chiamato quattro presidenti - ha proseguito il numero uno biancoceleste - per farmi i complimenti. Ho scelto una persona di qualità, lo dicono tutti, anche Sarri ne ha parlato bene".