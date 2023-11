Bartesaghi: "All'Atalanta facevo la punta, poi al Milan ho fatto l'esterno. Oggi preferisco il terzino nella difesa a 4"

Davide Bartesaghi si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Calciomercato.com. Sei un terzino di grande spinta, hai sempre giocato in questo ruolo o ti ci sei ritrovato? Meglio la difesa a 4 o la difesa a 3?

"In realtà da piccolino all'Atalanta ho iniziato facendo la punta, poi al Milan ho fatto l'esterno. In carriera però ho ricoperto tanti ruoli. Ho fatto la mezzala e all'occorrenza il difensore centrale. Oggi se posso scegliere preferisco giocare in una difesa a 4 come terzino puro, ma sono duttile e posso fare tranquillamente anche il braccetto di sinistra in una linea a 3".