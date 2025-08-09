Milan, Jashari: "Onorato di indossare questi colori per la prima volta"

Milan, Jashari: "Onorato di indossare questi colori per la prima volta"
Oggi alle 20:23
di Federico Calabrese

Ardon Jashari è stato sicuramente una delle note più positive nella sfida del Milan contro il Leeds.

Buone giocate e grande corraggio per il nuovo cenrrocampista rossonero, che sul suo profilo Instagram ha espresso così tutta la sua soddisfazione: "Onorato di indossare questi colori per la prima volta".