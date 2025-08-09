Manchester City, Rodri ancora out. Guardiola: "Non vogliamo che torni e si faccia male ancora"

Rodri si ferma ancora. Il centrocampista del Manchester City dovrà tornare nuovamente ai box dopo il pesante infortunio che lo ha già costretto a saltare praticamente tutta la scorsa stagione. Periodo sfortunatissimo per il vincitore del Pallone d'Oro e metronomo del centrocampo dei Citizens.

Pep Guardiola, allenatore del club inglese - parlando ai media in vista della gara contro il Palermo - l’amichevole in famiglia del City Group, ha spiegato così le sue condizioni: “Come sta Rodri? Si è allenato meglio negli ultimi giorni, ma l’importante è che non senta dolore. Non vogliamo che torni e si faccia male di nuovo”. Potrebbe tornare in campo a settembre per evitare ulteriori ricadute.
 