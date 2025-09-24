Bartesaghi è il giocatore del Milan più giovane a servire un assist in Coppa Italia da El Shaarawy nel gennaio 2012

vedi letture

Davide Bartesaghi (19 anni, 268 giorni) è il giocatore del Milan più giovane a servire un assist in Coppa Italia da Stephan El Shaarawy nel gennaio 2012 (contro la Lazio a 19 anni e 91 giorni). Lo riporta Opta.

LE PAROLE DI LANDUCCI A MEDIASET

Sugli obiettivi: “Gli obiettivi sono importanti, ma noi dobbiamo giocare partita dopo partita. Sono molto contento dell’atteggiamento della squadra, un gruppo meraviglioso che lavora e sta attento a tutto. C’è una bella atmosfera a Milanello. Dobbiamo rimanere molto concentrati, continuare a lavorare e migliorare. Non c’è un mantenimento: o migliori o peggiori. Noi vogliamo sempre migliorare, questo deve essere l’obiettivo dei giocatori del Milan. I dettagli, fare un metro un più, non far calciare, correre in avanti sono cose importanti che la squadra sta facendo bene e deve continuare a fare con umiltà partita dopo partita”.

Il big match col Napoli arriva al momento giusto? “Sarà una bella sfida. Sarà una grande partita, loro sono molto forti. Da domani cominciamo a prepararla. Quest’anno si sono ancora più rinforzati, sarà una di quelle sfide che tutti i giocatori vogliono giocare. Affrontiamo la sfida con umiltà, speriamo sia una bella partita. Domenica sarà importante ma siamo alla quinta giornata e ci vuole molta calma”.