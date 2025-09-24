Bartesaghi esulta: "Al prossimo round". La risposta di Leao nei commenti
MilanNews.it
Una gran bella prova quella di Davide Bartesaghi contro il Lecce nel sedicesimo di Coppa Italia Frecciarossa che il Milan ha vinto per 3-0 qualificandosi al prossimo turno, gli ottavi di finale, che si giocheranno in dicembre allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Un assist molto bello per il primo gol di Santiago Gimenez e tanti altri bei palloni messi dentro l'area.
Bartesaghi, giovane cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha esultato così sul suo profilo Instagram dopo la partita vinta: "Contento del passaggio del turno e della prestazione di squadra. Al prossimo round". Gli risponde Leao nei commenti: "Così ti voglio".
Pubblicità
News
Il Milan della personalità, del divertimento, dello spettacolo! Le grandi intuizioni del mercato. Dopo il closing... sapremo!di Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Moretto: "All’interno del Milan c’è chi sospetta che Maignan deciderà di accordarsi con altri club a parametro zero"
3 LIVE MN - Casatese Merate-Milan Futuro (0-0): finisce qui! Pareggio giusto per quanto visto in campo
4 Il Milan della personalità, del divertimento, dello spettacolo! Le grandi intuizioni del mercato. Dopo il closing... sapremo!
Primo Piano
live mnLIVE MN - Casatese Merate-Milan Futuro (0-0): finisce qui! Pareggio giusto per quanto visto in campo
Antonio VitielloIl verdetto si avvicina. Le intuizioni decisive di Allegri e Tare. Ecco cosa spera di trasmettere Max
Pietro MazzaraAllegri come Conte: analogie a un anno di distanza. A Milanello è tornato un senato forte. Tifo e San Siro: il lavoro continua
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com