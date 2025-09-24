Bartesaghi esulta: "Al prossimo round". La risposta di Leao nei commenti

di Francesco Finulli

Una gran bella prova quella di Davide Bartesaghi contro il Lecce nel sedicesimo di Coppa Italia Frecciarossa che il Milan ha vinto per 3-0 qualificandosi al prossimo turno, gli ottavi di finale, che si giocheranno in dicembre allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Un assist molto bello per il primo gol di Santiago Gimenez e tanti altri bei palloni messi dentro l'area.

Bartesaghi, giovane cresciuto nel settore giovanile rossonero, ha esultato così sul suo profilo Instagram dopo la partita vinta: "Contento del passaggio del turno e della prestazione di squadra. Al prossimo round". Gli risponde Leao nei commenti: "Così ti voglio".