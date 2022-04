Bayern, entro 10 giorni si deciderà il futuro di Lewandowski: PSG e Barcellona attendono

MilanNews.it

Come scritto oggi da SportBild, si deciderà – molto probabilmente – entro 10 giorni il futuro calcistico al Bayern Monaco di Robert Lewandowski. Il calciatore polacco, in scadenza di contratto con i bavaresi a giugno 2023, non ha ancora rinnovato, e nei prossimi giorni l’agente del giocatore incontrerà la dirigenza tedesca per decidere il da farsi. Nonostante la prima idea del Bayern Monaco è quella di tenere in squadra Lewandowski, la società ha fissato il prezzo per cederlo sulla base di 40 milioni di euro. PSG e Barcellona sarebbero pronte a farci avanti nel caso in cui l’ex Borussia Dortmund non rinnovasse il suo accordo.