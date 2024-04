Bayern, in panchina Flick? Matthaus: "Da quello che so vuole provare un'esperienza all'estero"

Che il nuovo allenatore del Bayern Monaco in vista della prossima stagione sia una vecchia conoscenza della Allianz Arena? Poco probabile a detta di una leggenda del club bavarese come Lothar Matthaus.

"Per quanto ne so - ha detto l'ex centrocampista campione del Mondo ad Italia '90 ai microfoni di SkySport DE - nei piani di Hans-Dieter Flick, ex commissario tecnico della Nazionale tedesca non c'è la Bundesliga, ma un altro campionato".

Matthaus, oggi commentatore tv, poi torna a parlare dell'addio di Flick al Bayern maturato nell'estate 2021: "Lui e Salihamidzic non riuscivano a trovare un accordo e forse nessuno nel club si fidava più di lui".