Belgio-Liechtenstein 7-0, per Saelemaekers un gol e un assist
Oggi alle 22:50
di Manuel Del Vecchio

Belgio a valanga sul Liechtenstein, con i Diavoli Rossi che si impongono con un nettissimo 7-0 che non ammette repliche. Poco più di un’ora per Saelemaekers, sostituito nella ripresa, mentre è rimasto in panchina De Winter.

I gol sono stati di Vanaken, Doku (doppietta), Mechele, Saelemaekers e De Ketelaere (doppietta).