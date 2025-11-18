Torriani ricorda l'esordio in Champions: "Alisson a fine partita mi ha consolato"
Il giovane portiere del Milan Lorenzo Torriani, oggi presente al Gran Galà - 3º Trofeo Italo Galbiati, organizzato dal Cimiano Calcio, è stato intervistato da Sky Sport 24. Queste le sue parole:
Qual è il tuo modello da portiere? Dire Maignan è facile…
“Direi Courtois, sta facendo cose straordinarie con il Real Madrid. A lungo andare è migliorato tanto”.
Il suo esordio in Champions League contro il Liverpool, che emozioni ti porti dietro?
“L’abbraccio finale con Alisson… Ero entrato, ho preso subito gol. Mi ha rincuorato, è stato emozionante. L’ho sempre visto in televisione, vederlo da vicino è stato fantastico”.
