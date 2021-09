Entrato al minuto 57' di Belgio-Repubblica Ceca, l'esterno del Milan, Alexis Saelemaekers, ci ha messo solamente otto minuti per andare in gol. Dopo una bella azione terminata con la sponda di Lukaku in area di rigore, il milanista ha insaccato da distanza ravvicinata, segnando così il momentaneo 3-0.