Bellinazzo: "Il Milan cerca un compromesso con la UEFA"

Marco Bellinazzo, intervenuto a Sky Sport 24, ha fatto il punto sulla situazione del Milan con la UEFA: "Il Milan deve disticarsi dalle sanzioni della UEFA per il FFP. Si sono accavallati due periodi sanzionati, il 14-17, al quale è entrato il bilancio del 2018, con 120 milioni di rosso. La sanzione è scontata, altrettanto scontata perché c'è la recidiva, intendiamo una multa molto forte, una riduzione della rosa o addirittura un'esclusione dalle coppe. Il Milan inoltre chiuderà il 2019 con 70/80 milioni di rosso, la prossima primavera, nel 2020, ci sarebbe un altro problema. Gazidis e Scaroni non stanno cercando una trattativa, ma un dialogo con la UEFA per una sorta di compromesso per allungare il periodo per il pareggio di bilancio, altrimenti sarebbe impossibile per una sorta di circolo vizioso".