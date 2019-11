Bellinazzo: "Stadio, quello della Giunta di Milano mi sembra un no ben mascherato"

Marco Bellinazzo, intervenuto su Twitter, ha detto la sua in merito alle decisioni della Giunta di Milano in ottica del progetto sul nuovo stadio: "La Giunta di Milano riconosce interesse pubblico per il nuovo stadio, ma con metà delle cubature richieste per uffici e negozi (quindi con scarsa possibilità di compensare l'investimento) e senza abbattere San Siro. A me sembra più un no ben mascherato".