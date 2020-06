Benevento, il sogno per il centrocampo è Bonaventura

Il primo colpo del Benevento in Serie A sarà Loic Remy, centravanti francese classe ‘87, che nella giornata di oggi si sottoporrà alle visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà ai sanniti. Ma l’ex Chelsea non sarà l’unico colpo a effetto del club che per la puntare alla salvezza punta non solo su un gruppo rodato ed esperto, ma anche su acquisti di spessore. Come riporta Tuttosport l’arrivo di Remy non esclude che in avanti possano arrivare altri pezzi da 90: in cima alla lista resta Daniel Sturridge, classe ‘89, nell’ultima stagione al Trabzonspor in Turchia, ma già vincitore di una Champions League nelle fila del Liverpool. Per quanto riguarda invece il mercato italiano gli obiettivi sono Gianluca Lapadula del Lecce, Roberto Inglese e Gervinho del Parma, a quest’ultimo è stato addirittura offerto un triennale. Per il centrocampo invece il sogno si chiama Giacomo Bonaventura, classe ‘89, in uscita dal Milan.