Benitez su Allegri: "Il Milan sta in buonissime mani"

vedi letture

Il campionato di Serie A, in questa nuova stagione, appare molto imprevedibile: non forse per la primissima posizione con il Napoli campione in carica che parte in pole position e forte di essere una delle poche squadre a non aver cambiato la guida tecnica. Il mercato delle big è molto acceso e sono già arrivati nomi importanti, alcuni - come nel caso di Modric - anche abbastanza avanti con l'età. A commentare tutto questo ci ha pensato Rafa Benitez, ex allenatore proprio di Napoli e Inter.

Le parole di Rafa Benitez concesse in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "È sufficiente fermarsi ai nomi, senza neanche approfondire i dettagli dell'organizzazione, per lasciarsi contagiare dall'entusiasmo e sospettare che il prossimo torneo verrà ancora caratterizzato da Napoli e Inter. Però ci sono due mesi di mercato, qualcosa è successo: penso alla Juve con David, al Milan che si è affidato ad Allegri e dunque sta in buonissime mani. E poi ci ha messo Modric che con la classe che ha può anche ignorare la carta di identità".