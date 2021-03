Benitez torna sulla finale di Istanbul: "Non siamo stati fortunati"

Intervenuto ai microfoni del Daily Mail, Rafa Benitez è ritornato sulla finale di Istanbul tra Liverpool e Milan. Queste le sue parole: "La gente parla di Istanbul, come se fossimo stati fortunati. Ma non siamo stati fortunati a vincere la Champions League perché abbiamo giocato contro la Juventus [nei quarti di finale], che era una squadra fortissima. E abbiamo giocato contro il Chelsea, in quel momento era la migliore squadra in Inghilterra. Il Milan era una grande squadra ma noi stavamo crescendo in fiducia perché, in queste competizioni a eliminazione diretta, riuscivamo a esaltarci"