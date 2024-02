Bennacer in dubbio per Rennes: le risposte arriveranno alle 12

Nel pomeriggio di ieri, Sky Sport 24, ha riportato che Ismael Bennacer non sarebbe al 100% della sua condizione dopo la partita contro il Monza. Il centrocampista algerino, infatti, avrebbe rimediato una botta alla caviglia e negli allenamenti successivi questa non si sarebbe smaltita. La notizia oggi viene anche ripresa dalla Gazzetta dello Sport che, come l'emittente televisiva ieri, afferma come Bennacer sia in dubbio per Rennes.

Tutto sarà deciso oggi. Il momento chiave sarà l'allenamento di rifinitura che il Milan svolgerà a Milanello alle ore 12 e su cui MilanNews.it vi aggiornerà in tempo reale. Stefano Pioli e il suo staff testeranno le condizioni del centrocampista e valuteranno se farlo partire insieme alla squadra. Il volo dei rossoneri è in programma alle 16.30 circa da Malpensa. Tre ore dopo Pioli e Florenzi parleranno in conferenza stampa direttamente dal Roazhon Park.