Bennacer in nazionale: faro dell'Algeria, la stampa locale lo esalta

Ismael Bennacer ha confermato anche in nazionale l'ottimo inizio di stagione avuto con il Milan. Il centrocampista rossonero ha guidato la sua Algeria nella vittoria sulla Guinea per 1-0, in cui ha giocato 66 minuti, e nel pareggio per 1-1 contro l'Iran, in cui è rimasto in campo per tutto il match. La stampa locale ha commentato in maniera entusiastica le sue prestazioni, come da tweet seguente: