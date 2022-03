MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto in conferenza stampa in vista del Napoli, mister Pioli ha parlato così di Ismael Bennacer: "Sta giocando a questi livelli con continuità, mi aspetto questo da lui. La delusione per la sua nazionale è stata forte, ma Isma ha un grande carattere e farà di tutto per continuare a migliorare".