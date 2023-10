Bergomi: "Il Borussia Dortmund non ha tanto equilibrio, concede sempre qualcosa"

vedi letture

Beppe Bergomi, nel corso del Club di Sky Sport, ha parlato del Borussia Dortmund che mercoledì sarà l'avversario del Milan in Champions League nella seconda giornata del girone. Questo il suo giudizio sulla squadra tedesca: "Il Dortmund non ha tanto equilibrio. In difesa i gialloneri concedono sempre qualcosa, anche se davanti creano sempre e sono pericolosi. Ma è proprio una questione di equilibrio che manca un po'".