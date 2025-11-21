Bergomi: "Il giocatore italiano più forte con cui ho giocato è Paolo Maldini"

vedi letture

Paolo Maldini è stato una leggenda del Milan ma in generale una leggenda del calcio mondiale, riconosciuto ancora oggi nel pantheon dei migliori calciatori della storia. E gli attestati di stima, anche se ha smesso di giocare quasi vent'anni fa, continuano ad arrivare. L'ultimo è stato quello del rivale in campo Beppe Bergomi, per diverso tempo capitano dell'Inter. L'ex difensore e oggi opinionista sulle reti di Sky Sport è intervenuto nel podcast

Le parole di Beppe Bergomi: "In una carriera di un calciatore sono più i momenti di difficoltà che quelli di vittoria. Faccio un esempio: per me il giocatore italiano più forte con cui ho giocato è stato Paolo Maldini. Ha giocato per 21 anni e ha più perso che vinto"