San Siro, un anno dopo il blitz: Milan e Inter rafforzano le misure di sicurezza, ma restano criticità

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Miglioramenti sensibili, tra cui la gestione e la vendita di biglietti nominali, la revoca di centinaia e centinaia di abbonamenti ad ultras nelle cosiddette `black list´, il riconoscimento facciale per gli ingressi allo stadio, che è in fase di introduzione, e ancora una sensibilizzazione in atto su dipendenti e responsabili affinché evitino contatti impropri di ogni genere. È stato fatto molto da Milan e Inter in questo anno, da quando col blitz dell'ottobre 2024 sono finiti in carcere capi e sodali della Curva Sud milanista e della Nord interista di San Siro, anche infiltrata dalla `ndrangheta, ma restano ancora alcune criticità su cui i club possono lavorare.

È, in sostanza, il contenuto emerso da un incontro, oggi pomeriggio, in Prefettura a Milano, alla presenza del Prefetto Claudio Sgaraglia, che ha convocato la riunione, e dei vertici delle forze dell'ordine, tra il procuratore Marcello Viola, l'aggiunta della Dda milanese Alessandra Dolci, il procuratore della Dna Giovanni Melillo e Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, e Paolo Scaroni, presidente del Milan, oltre che alcuni dirigenti delle due società. Dopo la maxi operazione che portò agli arresti degli ultrà delle curve del Meazza, la Procura ha avviato, infatti, anche un cosiddetto «procedimento di prevenzione» nei confronti di Inter e Milan, società non indagate e anzi poi parti civili per i danni nei processi, ma che hanno dovuto dimostrare nei mesi, in sostanza, in un contraddittorio, di aver reciso i legami con il mondo ultrà. E sul punto che interessa di più, ossia quello dell'ordine e della sicurezza pubblica, hanno lavorato i consulenti della Dda milanese e della Dna, che hanno stilato delle relazioni. In sostanza ora, stando a quanto emerso, serve che il modello organizzativo dei due club possa garantire buoni risultati per il futuro e si stabilizzi. (ANSA).