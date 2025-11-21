Milanello, pomeriggio di lavoro sotto la neve verso il derby

di Manuel Del Vecchio

Si avvicina il derby, non sono ammesse distrazioni: anche quando a Milanello, come oggi pomeriggio, è iniziata a cadere parecchia neve. Il forte calo delle temperature che ha colpito il Nord Italia ovviamente non ha risparmiato il centro sportivo di Carnago, dove Allegri e i giocatori hanno continuato la preparazione verso il derby anche oggi.

Domani, giorno di vigilia, il tecnico rossonero parlerà in conferenza stampa per presentare la sfida contro i rivali nerazzurri rispondendo alle domande dei giornalisti presenti a Milanello a partire dalle ore 12.00.

DOVE VEDERE INTER-MILAN
Data: domenica 23 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: Giuseppe Meazza, San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it