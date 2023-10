Bergomi: "Quando Leao va via così, non lo puoi tenere"

Beppe Bergomi, nel corso del Club di Sky Sport, ha parlato della capacità di essere decisivo di Rafael Leao che, con due accelerazioni, ha fornito gli assist per le reti del Milan che hanno regalato la vittoria alla Lazio. Questo il pensiero di Bergomi: "La Lazio ha giocato bene il primo tempo e ha avuto due accelerazioni di Felipe Anderson. Poi Leao decide: quando apre così e va via, non lo puoi tenere".