Bergomi: "Rabiot ha spostato gli equilibri del Milan: non me lo toglie dalla testa nessuno"

Nel corso della puntata di domenica sera del Club di Sky Sport 24, l'ex difensore e opinionista Beppe Bergomi ha commentato il momento del Milan, nel weekend in cui i rossoneri hanno battuto l'Udinese a domicilio per 3-o ottenendo la terza vittoria consecutiva con allegati altrettante reti inviolate.

Le parole di Bergomi sul Milan: "Il Milan sia con l'Udinese che con il Bologna, nella parte iniziale dice all'avversario di tenere la palla e difende. Il centrocampo è molto fisico e continuo a pensare che Rabiot ha spostato gli equilibri di questa squadra: questo non me lo toglie dalla testa nessuno, senza Rabiot sarebbe stato diverso. Questi grandi allenatori si devono circondare di bravi collaboratori: quest’anno ha portato dentro Corradi, ha allargato il numero e la qualità perché arriva da un’esperienza dalle nazionali giovanili".