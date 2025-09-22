Serse Cosmi: "Diamo ad Allegri quello che merita..."

Il Milan vince 3-0 ad Udine e porta tanta positività nell’ambiente: la sconfitta contro la Cremonese è già un ricordo lontano. La squadra di Allegri sembra essere spigliata, sicura e concreta. Serse Cosmi, nel corso di SporMediaset XXL, parla delle possibilità scudetto dei rossoneri. Le sue parole:

“Io credo che il Milan possa rientrare tra quelle squadre che hanno l’opportunità per centrare questo obiettivo: diamo ad Allegri quello che merita. Sempre contestato per il suo gioco a volte non così spettacolare, però il Milan sta facendo veramente bene anche sotto quel punto di vista”