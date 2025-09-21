esclusiva mn Ceccarini: "Milan, si vede la mano di Allegri, aveva tanta voglia di tornare qui. Scudetto? Oggi ancora Inter e Napoli"

Intervenuto così sul momento che sta vivendo il Milan di Allegri, ma anche con uno sguardo al futuro e al prossimo calciomercato, il giornalista e direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini ha fatto il punto in esclusiva su MilanNews.it. Queste le idee e pensieri di Ceccarini sulla squadra rossonera:

Allegri, la scelta giusta?

"Direi fin qui sì, Max aveva voglia ed entusiasmo e si vede da come vive le partite, dalla passione che ci sta mettendo. Dopo l'esperienza alla Juventus, Allegri voleva ripartire bene con una sfida giusta, stimolante forse anche un po' difficile per quel che era e resta il contesto Milan ad oggi. Però Milanello è un ambiente che conosce, e la mossa di prendere Allegri da parte del Milan è stata determinante fino a questo momento".

Sul mercato?

"A me è piaciuto il mercato del Milan, Jashari ad esempio ha subito un brutto infortunio, poi però ci sono gli arrivi di peso di Modric, Rabiot e lo stesso Jashari a centrocampo. A questa squadra manca un difensore di esperienza, lo avevano cercato con Gomez del Liverpool ma sono mancati i tempi tecnici, credo che a gennaio il Milan possa tornare su un profilo così in difesa. Tutto dipende anche dal rendimento di Gimenez, che secondo me è un buon attaccante, ma dipende da lui, dai gol che farà o non farà. Il Milan comunque, ad ora la vedo squadra più compatta rispetto al recente passato".

Lotta scudetto, come la vedi?

"Credo che Inter e Napoli abbiano qualcosa in più, ma subito dopo ci metto il Milan. In virtù dell'arrivo di Allegri e di un mercato importante, vedo voglia di riscatto. C'è anche la Juve, che con Tudor ha trovato il giusto equilibrio nonostante qualche passo falso, ma i bianconeri li metto sempre dopo a Inter e Napoli, che ad oggi secondo me restano ancora le favorite".

Il futuro di Maignan

"E' un portiere che ha grandi qualità, un leader lo sappiamo tutti, ma è in scadenza e c'è il rischio di perderlo a zero. Credo che il Milan, tra non molto affronterà bene la situazione e capirà se affondare sul rinnovo o meno. Se dovessero mancare i giusti presupposti, i rossoneri dovrebbero puntare a un portiere forte e di grande spessore come lo è Maignan".