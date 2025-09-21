Pulisic come Giroud e Brahim Diaz: eguagliato un record del maggio 2023

Il Milan trionfa al Bluenergy Stadium con un netto 3-0 sull'Udinese, grazie a una prestazione straordinaria di Christian Pulisic, autore di una doppietta e un assist. Youssouf Fofana ha segnato il secondo gol, mentre Adrien Rabiot ha fornito un assist decisivo. I rossoneri si portano al terzo posto in classifica, confermando un inizio di stagione promettente. Queste sono le statistiche salienti relative al match:

Christian Pulisic (due gol e un assist) è il primo giocatore del Milan a prendere parte a tre reti in una singola gara di Serie A da Olivier Giroud (3G) e Brahim Díaz (1G, 2A), contro la Sampdoria il 20 maggio 2023.

Inoltre, l'esterno americano rossonero è diventato il primo giocatore ad aver realizzato almeno 25 gol e fornito almeno 15 assist nelle ultime tre stagioni nella massima serie (26G, 18A).