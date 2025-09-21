Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter sale a 6, a -3 dal Milan

La vittoria dell'Inter sul Sassuolo per 2-1 a San Siro, chiude la domenica del quarto turno del campionato di Serie A. I nerazzurri tornano alla vittoria e salgono a 6 punti in classifica, tornando a respirare dopo due sconfitte consecutive. I neroverdi di mister Fabio Grosso rimangono fermi a quota 3 punti ma possono ritenersi soddisfatti comunque della prestazione a livello globale.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Juventus 10 punti
Napoli 9*
Milan 9
Roma 9
Atalanta 8
Cremonese 8
Cagliari 7
Como 7
Udinese 7
Inter 6
Bologna 6
Torino 4
Sassuolo 3
Lazio 3
Verona 3
Genoa 2
Fiorentina 2
Parma 2
Pisa 1*
Lecce 1

*una partita in meno