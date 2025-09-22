Ravezzani: "Il Milan vince e convince grazie a due giocatori anziani e dallo stipendio alto come Modric e Rabiot"

Fabio Ravezzani, direttore televisivo e giornalista sportivo ha scritto così, come di consueto sul proprio account "X" Dopo la bella e convincente vittoria del Milan per 3-0 sul campo dell'Udinese. Queste le considerazioni di Ravezzani sul ruolo di due giocatori fondamentali come Rabiot e Modric.

"Il Milan vince e convince contro l'Udinese, e lo fa con l'esatto contrario della ricetta di Cardinale. Due giocatori anziani e dallo stipendio alto (Modric e Rabiot) trascinano i giovani a risultati eccellenti".

IL TABELLINO

UDINESE-MILAN 0-3

UDINESE (4-4-2): Sava; Zemura, Solet, Kristensen, Ehizibue (13'st Zanoli); Atta (36'st Miller), Zarraga, Karlström, Ekkelenkamp (14'st Modesto); Bravo (1'st Buksa), Davis (14'st Zaniolo). A disp.: Bertola, Goglichidze, Gueye, Kabasele, Kamara, Nunziante, Palma, Piotrowski, Venuti. All.: Runjaic.

MILAN (3-5-2): Terracciano; Pavlović (23'st De Winter), Gabbia, Tomori; Estupiñán, Rabiot, Modrić (36'st Athekame), Fofana (23'st Ricci), Saelemaekers; Pulišić (18'st Loftus-Cheek), Giménez (18'st Nkunku). A disp.: Balentien, Bartesaghi, Odogu, Pittarella, Torriani. All.: Landucci.

Arbitro: Doveri di Roma.

Gol: 39' Pulisic (M), 1'st Fofana (M), 8'st Pulisic (M).

Ammoniti: 30' Atta (U), 50' Zemura (U).