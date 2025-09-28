Bergomi: "Rabiot in Italia funziona molto bene. Vedremo cosa farà Allegri quando sarà a posto Leao"

Giuseppe Bergomi, ex difensore e opinionista, negli studi di Sky Sport 24 ha parlato del Milan nei minuti prima del big match contro il Napoli concentrandosi soprattutto su Adrien Rabiot e sull'undici rossonero. Le sue parole: "Continuo a pensare che Rabiot è il suo giocatore: da noi funziona molto bene perché ha fisicità, ha qualità nel palleggio, lo trovi nelle due aree di rigore e poi dà equilibrio a questa squadra. L’undici è questo ma poi vedremo cosa farà Massimiliano Allegri quando sarà a posto Leao".

LE FORMAZIONI

MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricc, De Winter, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Athekame, Odogu, Bartesaghi. All.: Allegri.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gilmour, Campos, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino, Lang. All.: Conte.

Arbitro: Chiffi di Padova