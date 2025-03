Bianchi: "Fabregas-Milan? Ci sono dei treni che passano, è umano e legittimo prenderli"

vedi letture

Ottavio Bianchi, ex allenatore, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport di Cesc Fabregas, attuale tecnico del Como che sarebbe nella lista del Milan per il dopo Conceiçao: "Se Fabregas farebbe bene ad accettare la corte di una big come il Milan? Non lo conosco di persona,ma da grande giocatore quale è stato,mi sembra abbia raggiunto un buon equilibrio come uomo. È chiaro poi che se ci sono dei treni che passano, è umano e legittimo prenderli.

Se mi piace come gioca il suo Como? Sì molto. Proprio la mentalità, un gioco alla mano dove non si butta mai via la palla e c’è un continuo movimento collettivo. Mi piace anche che nessuno si lamenta quando esce, anzi dà l’appoggio al compagno".