Bianchin: "Allegri ha tutta l'intenzione di giocare con un 3-5-2 particolare, che con il pallone diventa 4-3-3"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su come giocherà il Milan dopo il calciomercato estivo e i dieci acquisti che sono arrivati a fronte di ben 27 calciatori ceduti tra titoli definitivi e prestiti: "Gli indizi per capire come il mercato abbia cambiato il Milan sono sul tavolo. Allegri ha tutta l'intenzione di giocare con un 3-5-2 particolare, che con il pallone diventa 4-3-3. Tre centrali di cui uno uno, il braccetto di destra, può allargarsi e palleggiare da terzino. In quella posizione giocherà uno tra De Winter e Tomori, mentre Gabbia e Pavlovic hanno grandi chance di essere titolari: le alternative in quei ruoli sono davvero poche. Qui il dubbio principale, perché un centrale forte cambierebbe faccia alla squadra. In mezzo, Rabiot e Modric giocheranno spesso, Loftus-Cheek e Fofana tanto.

Davanti, il vero rebus: Pulisic e Leao hanno tutto per essere i titolari di Allegri, ma Nkunku è stato pagato quasi 40 milioni. Se possano giocare insieme, va chiesto ad Allegri e allo spirito di sacrificio di Pulisic. Altrimenti, ci sarà posto per due dei tre, con Saelemaekers 2x1 in fascia: dovrà correre, rientrare, aiutare quando il Milan ha la palla, poi essere decisivo con un dribbling quando il Milan attacca".