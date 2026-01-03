Bianchin: "C’è un proverbio brasiliano che fa: 'Quando la vita ti dà solo dei limoni, fai una caipirinha'. Vale per il Milan e per Leao"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it commentando la partita del Milan a Cagliari: "C’è un proverbio brasiliano che fa: “Quando la vita ti dà solo dei limoni, fai una caipirinha”. Vale per il Milan e per Leao. Rafa è arrivato a Cagliari con una infiammazione all’adduttore destro che poteva degenerare in pubalgia: significa niente accelerazioni, niente cambi di direzione, in pratica niente Leao. E invece, guardate il gol che ha deciso Cagliari-Milan: Leao non scatta, come in tutta la partita, ma controlla da fermo con il destro e calcia forte con l’altra gamba, la sinistra. Allegri può esserne fiero perché il Milan, come il suo 10, è stato concretissimo e ha fatto il massimo con quello che aveva: è partito malissimo, con un Estupinan da censura, ma si è stabilizzato presto, ha abbassato il ritmo della partita e ha rischiato poco. Alla fine, quello conta. Quello e un numero: 38, come i punti in classifica. Il Milan, aspettando l’Inter e il solito Bologna del destino, è primo in classifica.

Se cercate i migliori in campo, la logica dice che Rabiot e Leao – gli uomini dell’azione del gol – saranno celebrati, ma spendete un pensiero per Saelemaekers e Modric. Alexis ha corso con due bombole di ossigeno, Luka ha sequestrato il pallone e ha deciso che, questa sera, tutti avrebbero giocato al suo ritmo. Quando fa così, che gli vuoi dire?"