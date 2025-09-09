Bianchin: "Il Chelsea ha messo Maignan in cima alla lista: si pensava di chiudere per 18 milioni"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sulla situazione Mike Maignan: "Il Chelsea a inizio estate ha messo Mike Maignan in cima alla sua lista per la porta e ha pensato seriamente di portarlo al Mondiale per club. Per una settimana, si è pensato che si sarebbe chiuso un accordo da circa 18 milioni. Allegri, appena dopo essere entrato in carica, ha chiesto di ripartire dal portiere capitano e il Milan lo ha seguito: ha tolto Maignan dal mercato, scelta che non ha aiutato la trattativa con lo Strasburgo - società sorella del Chelsea - per Guéla Doué".

SENZA ALTERNATIVE DAVANTI

Massimiliano Allegri oggi ritroverà il gruppo rossonero al centro sportivo di Milanello per preparare la sfida al Bologna che è in programma a San Siro la prossima domenica alle ore 20.45, in occasione della terza giornata del campionato di Serie A. In questo frangente i rossoneri dovranno giocarsela con un attacco tutto da costruire. Sono quattro gli elementi in rosa a disposizione del tecnico livornese ma solo due potrebbero essere pronti per giocare dall'inizio, pur rientrando per ultimi dagli impegni con le Nazionali: Pulisic e Gimenez.

Il Corriere dello Sport questa mattina scrive in merito alle scelte offensive di Allegri: "Gimenez e Pulisic, l'obbligo di Max. Il messicano e l'americano torneranno per ultimi dopo le amichevoli negli Usa". Le altre due opzioni si chiamano Rafael Leao e Christopher Nkunku: entrambi, per ragioni diverse, potrebbero non essere in condizione di giocare titolari. Scrive il CorSport: "Leao è pronto al rientro in gruppo ma partirà solo dalla panchina. Nkunku è ancora in forte ritardo: per il tecnico non c'è alternativa".