Bianchin: "Se siete milanisti, scegliete pure i motivi per essere felici. Una squadra solidissima, che insieme gioca e lotta"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su Milan-Napoli: "Il vecchio San Siro si è voluto regalare una serata vecchio stile, da Milan primi anni Duemila, da Milan primo Allegri 2011. E del resto, lo stadio tra qualche ora andrà incontro a un giudizio capitale – se il Comune di Milano lo venderà a Inter e Milan, rischierà l’abbattimento – quindi perché fare economia di emozioni? La Curva Sud è tornata a cantare, come nei giorni di pace, e un grande Milan ha vinto una partita con il Napoli che sa di lotta scudetto. Anzi, ne ha vinte due. La partita a uomini pari, quasi dominata per un’ora, e quella in dieci contro undici dell’ultima mezz’ora, dopo l’espulsione di Estupinan. Una mezz’ora passata a difendere quei 50 metri quadrati davanti a Maignan come sarà piaciuto ad Allegri. Il tabellone alla fine dice Milan-Napoli 2-1, gol di Saelemaekers, Pulisic e rigore di De Bruyne. La classifica replica così: Milan primo a 12 punti, alla pari con Napoli e Roma.

Primo come non succedeva dai giorni di Pioli. Se siete milanisti, scegliete pure i motivi per essere felici. Una squadra solidissima, che insieme gioca e lotta. Un Pulisic cinque stelle lusso: da quando è arrivato in A, nessuno ha una somma di gol+assist migliore della sua. Un Modric-laser che viene al campo col goniometro e sposta il pallone – sul corto e sul lungo – come piace a lui, poi resta in campo a correre fino alla fine. E un pizzico di fortuna, che le squadre campioni hanno sempre: il Napoli al 91' ha preso un palo su tiro di Neres rimpallato su Modric".