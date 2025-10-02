Bianchin si chiede: "Che cosa accadrà, quando Leao tornerà quello vero? E quando Nkunku sarà al 100%?"

vedi letture

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sul potenziale (ancora inespresso) del Milan: "Il Milan è da scudetto anche perché è solo al secondo livello di sviluppo. Allegri si guarda intorno e vede la possibilità di espandere i confini del regno. Che cosa accadrà, quando Rafa Leao tornerà quello vero? E quando Nkunku sarà al 100%? O ancora, senza dover per forza guardare in attacco. Come andrà quando a Modric si potrà affiancare il calcio verticale di Jashari? E quanto sarà difficile fare gol al Milan da febbraio, quando il mercato avrà verosimilmente portato rinforzi logici come un centrale dietro e un terzino? Insomma, si può crescere e parecchio. Semmai, si aprono domande. Leao lavorerà come Gimenez? Jashari troverà spazio? Qualche equilibrio si incrinerà? La situazione, in ogni caso, sembra ampiamente gestibile".

PULISIC A MILLE

Quello che sta vivendo Christian Pulisic è sicuramente il momento migliore della sua carriera. In realtà da quando è in rossonero ha avuto una continuità tale da farlo tornare quel giocatore dominante di Dortmund, ma non essendo un esibizionista non conquista le prime pagine di giornali come invece fanno alcuni colleghi.

Ad oggi Pulisic è il centro di gravità del Milan, anche perché sui 12 gol segnati dalla formazione rossonera in questo inizio di stagione più delle metà portano la sua firma, tra contributo (3 assist) e gol stesso (5). Massimiliano Allegri non può fare a meno di un giocatore del genere, anche perché come titolato questa mattina dai colleghi del Corriere dello Sport "Il Milan passa sempre da lui".