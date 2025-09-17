Biasin: "Allegri sta costruendo una squadra e lo fa secondo la sua idea di pragmatismo"

Per celebrare la vita di Robert Redford, straordinario attore scomparso ieri all'età di 89 anni, il giornalista Fabrizio Biasin questa mattina, nel suo consueto Editoriale pubblicato sul sito di Tuttomercatoweb.com, ha associato ogni tematica del campionato o della Champions League al titolo di un film in cui ha preso parte Redford nella sua leggendaria carriera hollywoodiana. Tra i temi toccati anche il Milan che è stato associato alla pellicola del 1973 dal titolo "Come eravamo".

Dice Biasin sul Milan: "Per molti il Milan un anno fa era potenzialmente più forte. Perché aveva Reijnders, perché aveva Theo. E però ci si dimentica sempre che i “bravi giocatori” sono una cosa ma “le squadre” sono tutt’altro. Allegri sta costruendo una squadra e lo sta facendo secondo la sua idea di pragmatismo che funziona sempre e ancora di più con una rosa asciutta come quella dei rossoneri. Il resto lo sta mettendo il “decisionismo” del tecnico: mi avete portato Rabiot, uno dei miei prediletti? E io lo faccio giocare in tempo zero. Anche a costo di dover stravolgere qualche equilibrio".