Biasin approva l'ingaggio di Allegri: "Chi se lo prende la prossima stagione fa un affare"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Chiamarsi Bomber 'Area Fritta', il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato un gran bene di Massimiliano Allegri, uno dei principali candidati alla panchina del Milan per la prossima stagione, considerata l'oramai impossibile conferma di Sergio Conceiçao:

"Quando avuto (Allegri, ndr) una Juventus performante, con Mandzukic, giocatori di livello superiore, ti ha fatto vedere che sapeva farli giocare molto molto bene. Lui si adatta a quelli che ha. Se il materiale non è di primissimo livello evidentemente abbassa un pochino la linea della difesa, non lo so...Questo è indiscutibile. Anche il fatto che lui sia uno dei più vincenti è indiscutibile, così come chi se lo prende la prossima stagione fa un affare. Punto. Io continuo a trovare assurdo fare il paragone Motta-Allegri".