Biasin: "Donnarumma? L’opera del suo procuratore lo ha incasinato abbastanza"

Prendete Donnarumma. Si augura giustamente che domani nessuno lo fischi a San Siro. Dal suo punto di vista è legittimo, ma è il punto di vista di chi non ha capito al 100% quello che è capitato. L’opera del suo procuratore lo ha incasinato abbastanza ed è probabile che domani qualcuno gli urlerà “brutto e cattivo”. Del resto che un tifoso del Milan si senta tradito è piuttosto comprensibile, ma non perché Donnarumma ha scelto un club diverso, semmai per la mancanza di chiarezza. Ecco, quelli come Raiola sono bravissimi a fare il loro lavoro (riempire le tasche loro e dei loro assistiti), ma sono pessimi quanto a “modalità”. E le modalità sono importanti persino nell’orrido calcio.