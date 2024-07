Biasin: "I tifosi del Milan gradirebbero sapere: si va con il dolce o con il salato?"

vedi letture

La questione dell'attaccante è prioritaria per il Milan al momento, anche se non ci sono segnali che possa essere risoluta in tempi brevi. I rossoneri si sono arenati sulla richiesta delle commissioni per quanto riguarda la trattativa Zirkzee e adesso si guardano intorno: l'olandese rimane la prima pista, anche se più complicata, sullo sfondo ci sono diverse alternative. Quella che fa più rumore è senza dubbio Romelu Lukaku. Oggi di questo argomento ne ha parlato Fabrizio Biasin nel suo Editoriale su Tuttomercatoweb.com.

Il pensiero di Fabrizio Biasin: "E poi il Milan e l’annosa questione “punta” da offrire a mister Fonseca. I tifosi del diavolo sono abbastanza infastiditi, ma non per la mancanza di annunci, semmai di chiarezza. La pista Zirkzee sembra essersi raffreddata, con l’olandese e il suo tuttofare che trattano seriamente col Manchester United. Si parla di alternativa Lukaku, che è come dire “ho voglia di risotto alla milanese ma siccome non ho i soldi per lo zafferano mi mangio una torta ai tre cioccolati”. Cioè, sono entrambi piatti succulenti, ma non c’entrano una fava l’uno con l’altro. E i tifosi (già 35mila abbonamenti) gradirebbero sapere: si va con il dolce o con il salato?"