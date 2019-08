Biasin: "Il Milan mette la retromarcia: due nomi per salvare due mesi di lavoro"

Il problema del Milan che perde all’esordio in campionato contro l’Udinese non è tanto che sì, ha effettivamente perso, semmai che lo ha fatto nella maniera peggiore possibile: zero tiri in porta, zero idee, mollezza generale, nessuna scommessa tattica vinta e, anzi, la corsa del nuovo allenatore (che poi è Giampaolo) a dire in conferenza cose come "scusate, non c’ho capito molto, ora cambiamo strada perché forse è meglio". Cioè, ma davvero?

Per mesi abbiamo recitato la seguente cantilena: "Giampaolo è un maestro di tattica, forse il più bravo. Lo dicono tutti i suoi colleghi, lo pensiamo anche noi". E ancora: "Il Milan non acquisterà prime scelte sul mercato ma giocatori funzionali al 4-3-1-2 del tecnico". E altre cose. Capiamoci, per noialtri davvero il successore di Gattuso è bravo e capace, il suo lavoro alla Samp parla per lui, ma il Milan non è la Samp. E allora tocca puntare il dito anche su chi comanda, ovvero Boban e Maldini (anche se le domande andrebbero rivolte un po’ più su, al megadirettoregalattico Gazidis che si vede poco e parla ancora meno) e rivolgiamo loro una banalissima domanda: che si fa con il corteggiatissimo Angel Correa? Dalla Spagna lo danno vicinissimo ai rossoneri che ora riaprono anche il dialogo con la Juve per Demiral: basteranno due colpi last minute per evitare l'ennesima stagione di ricostruzione mancata?